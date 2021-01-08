大陸國家衛健委統計，7日0至24時，31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增確診病例53例，其中境外輸入病例16例（上海8例，廣東3例，遼寧1例，江蘇1例，福建1例，河南1例，湖南1例），本土病例37例（河北33例，遼寧2例，北京1例，黑龍江1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

河北省本地疫情持續，昨單日新增33宗本地確診和39症本地無症狀感染個案，截至8日凌晨0時，該省累計123人確診，絕大多數患者來自石家莊。而引發該市石家莊藁城區200多人感染新冠病毒的「零號病人」，至今仍未找到。

河北省衛健委公佈，這波新冠疫情重災區石家莊市7日新增31宗本地確診和35宗無症狀感染個案，邢台則多2宗確診和4宗無症狀感染。石家莊確診者包括2名中學教師，均曾於上月在學校授課並住宿。上週六（2日），藁城區增村鎮小果莊村一名61歲婦女，因感冒自行赴醫院接受核酸檢測並確診，揭開當地爆發疫情的序幕，但她只是「1號病例」。

陸媒引述流行病學家稱，從官方公開的軌跡看，尚未看到從其他疫區返回的村民，特別是大連。目前大連疫情的新冠病毒基因組與俄羅斯流行毒株高度同源，北京順義的病毒與東南亞部分毒株高度同源。研究傳播鏈條還需要考慮輸入角度，到底是以人還是以物，仍需要進一步調查。

(中時 )