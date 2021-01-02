迎接2021年，台中市勞工局檢討2020年勞工施政滿意度民意調查顯示，勞工局提供的勞動法令諮詢服務，約74.4％民眾表示滿意；年齡別而言，15至44歲表示滿意最多占77.9％；學歷別為高中職和大學滿意度較高，以全職工作者76.4％居多。

近月來諮詢重點以工資、工時、加班費和特別休假等居多，親至服務台諮詢的民眾多數會帶著相關資料詢問計算方式或勞動契約適法性；電洽諮詢的民眾多數是遇到勞資糾紛不知如何處理。

台中市府勞工局為保障勞工權益，除持續透過多元管道宣導勞動法令，也於市府台灣大道市政服務中心設置諮詢服務櫃台，讓市民可選擇臨櫃或電話線上洽詢，了解工資、工時、加班費及特休假相關規定，保障勞資雙方權益。依據施政滿意度民調顯示，約7成4民眾滿意市府勞動法令諮詢服務，共創勞資雙贏。

勞工局代理局長羅群穆說，勞工局提供民眾免費的勞動法令諮詢，除有勞動基準法專屬服務櫃台外，提供性別工作平等法相關諮詢與陳情管道，常態設置的勞退諮詢服務櫃台，提供勞退法令諮詢及專人輔導勞退(免)設立、變更、動支、提撥及註銷等事項，協助事業單位依法辦理。

羅群穆指出，近月來諮詢重點以工資、工時、加班費和特別休假等居多，親至服務台諮詢的民眾多數會帶著相關資料詢問計算方式或勞動契約適法性；電洽諮詢的民眾多數是遇到勞資糾紛不知如何處理，勞工局會以常見問題為出發點，以故事式風格及簡單易懂的勞基法案例，提供勞資糾紛的解決方案，或建議適法規定的實務管理方式，共創勞資和諧。

勞動法令諮詢滿意度調查結果，羅群穆表示感謝，也是對於所有勞工局團隊鼓勵，未來仍會持續舉辦相關教育訓練，提升受理諮詢人員服務態度與技巧，多管齊下提升勞資雙方的勞動知識，創造勞資互惠。

(中時 )