統一獅終結者陳韻文目前生涯累積83次救援成功，與富邦悍將陳鴻文都可能在新球季加入「百救援」俱樂部，陳韻文更有機會刷新最年輕、最少局數2項紀錄。

中職今年邁入第32年，有不少新紀錄等著球員達成，過去中職達成生涯百救援的僅有凱薩、林岳平、陳禹勳等3人，目前已累積88次救援成功的陳鴻文、83次的陳韻文是最接近「百救援」俱樂部的球員，有望在今年叩關成功。

2014年季中選秀，統一在首輪挑中陳韻文，加入球隊後他扛起球隊終結者角色，近2年更分別拿下24、23次救援成功，拿下救援王；去年11月底才滿25歲的陳韻文，今年就可挑戰百救援，相比其他前輩達成年齡都至少30歲起跳，可望刷新最年輕紀錄。

而目前中職百救援最短局數紀錄是由樂天桃猿「鄉長」陳禹勳以362.2局保有，陳韻文生涯累積286局拿下83次救援成功，只要在76局內達陣就可締造新猷。

(中時 )