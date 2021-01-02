雲林縣虱目魚寒害災情持續擴大，已有14萬尾凍斃。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣有上千公頃虱目魚養殖魚塭，此波霸王寒流來襲，1日有數萬尾暴斃，2日雲林縣政府統計，凍斃虱目魚已達14萬尾，災損面積約1000公頃，呼籲漁民持續防寒害，避免災情持續擴大，如已出現災情，請拍照蒐證並盡速向當地公所通報。

縣農業處長吳芳銘表示，至2日下午4點，寒流已造成沿海高達1000公頃文蛤養殖魚塭混養的虱目魚等工作魚凍斃，數量粗估高達14萬尾。

其中以台西地區受跳電影響災情最為嚴重，70％魚塭有災情，面積約700公頃，損失程度10至40％，估計損失約11萬尾。另外口湖、四湖及麥寮3鄉約20％魚塭有災損，災損面積約300公頃，損失程度約5至10％，估計損失約3萬尾。

吳芳銘指出，為快速掌握災情，請漁民若有災情發生，記得拍照蒐證並盡速向當地公所通報，以利公所循行政程序彙整相關資料，提供政府後續研議救補助措施，以及協助後續寒害疾病防治及放養參考。

農業處並呼籲養殖漁民，近日早晚氣溫仍然明顯偏低，應持續做好防寒措施，包括利用池中深溝，並於北側搭蓋防風棚加強溝內的保溫效果，水溫降至15度以下時宜加溫並打氣增加溶氧，低水溫期一般魚類食慾不佳，請勿過量投餌以免影響水質。

(中時 )