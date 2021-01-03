苑裡鎮苑港里1處三合院平房3日中午傳出火警，消防人員布水線灌救。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮苑港里1處三合院平房3日中午傳出火警，消防人員布水線灌救。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苑港里1處平房3日中午傳出火警，消防局通報苑裡、通霄及三義消防分隊人車前往搶救，火勢很快就撲滅，第四救災救護大隊指出，現場為三合院平房1樓起火，燃燒面積約40平方公尺，無人員傷亡，起火原因有待調查釐清。

苑裡鎮苑港里4鄰1處平房3日中午12時許傳出火警，苑裡消防分隊12時14分到達現場發現，三合院平房1樓濃煙伴隨火勢竄出，立即布水線灌救，花費11分鐘成功將火勢撲滅，初估燃燒面積有40平方公尺，損失金額待估，起火原因需要進一步調查釐清。

(中時 )