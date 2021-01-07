苗栗縣苑裡鎮公所將於109學年度下學期起發送教育助學金，為了讓各校了解作業模式，鎮公所6日邀集學校主任、老師開協調會。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所將自109學年度起下學期起發放助學金，只要發放期間內設籍於苑裡鎮且就讀於鎮內國中、小學，每名學生每學期可獲500元助學金，鎮公所民政課估算將有3312名學生受惠，鎮長劉秋東表示，助學金雖然不是很多，但也不無小補，落實福利政策，盼減輕家長負擔。

苑裡鎮公所去年訂定「苗栗縣苑裡鎮發放教育助學金實施辦法」，獲代表會通過預算案，將自109學年度下學期發放助學金，凡設籍苑裡鎮且具鎮內正式學籍之國小、國中學生，每學期可獲500元，民政課指出，今年寒假開學日為2月18日，各校須於3月12日前完成印領清冊，函文鎮公所申請。

苑裡鎮公所主任祕書楊介德表示，鎮公所收到各校印領清冊的公文後，將進行審核，並在3月18日函復各校核定之清冊，預計於3月22日至3月31日發放助學金，各校須於4月1日至4月9日函報收據至鎮公所辦理核銷。為了讓各校了解作業模式，鎮公所昨日邀集學校主任、老師開協調會。

苑裡鎮長劉秋東表示，營養午餐費對家庭是一大筆負擔，鎮公所原想補助免費營養午餐，但鎮公所估算1個小朋友平均要200天的餐費，鎮公所一學年就要支出2、3000萬元，預算實在擠不出來，因此改發送助學金，設籍苑裡鎮的學童每學年可領1000元，分上、下學期發送，希望減輕家長負擔。

(中時 )