12月31日是一年的最後一天，對於台灣民眾來說，就是準備跨年，不過在日本則稱為「大晦日」，也就是我們所說的除夕，日本傳統會在這一天吃豐盛的年夜飯。近日有一名網友分享，日本監獄配給受刑人的年夜飯菜色，照片曝光後，讓不少人直呼「吃得比我還好」。

多數日本人會在「大晦日」吃蕎麥麵，有長壽、富貴及去厄運的意思，或吃用精美盒子盛裝的「御節料理（おせち料理）」。一名網友在論壇上分享，日本監獄提供受刑人除夕和元旦的餐點照，雖然菜只是用紙盒跟塑膠盒盛裝，但菜色豐富。

大晦日的年夜飯有炸蝦、炸雞、青豆炒飯、蕎麥麵、橘子等，隔天的元旦同樣有炸蝦和炸雞雙主菜組合，還有可樂餅、小魚乾、炒青菜及切片蘋果，讓網友看了非常羨慕，直呼「吃得比我還好」、「比我的年夜飯還豐盛」、「感覺比醫院的飯菜好吃」。

綜合日媒報導，監獄每年伙食費就得花掉26億日圓，不只三餐免費外，就連坐牢時的醫療費都免費，不僅如此，給予受刑人的工資相較於他國也較高，因此對於其他國家的受刑人來說，日本監獄可說是天堂。