下個月就要過農曆年，行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取交通部「110年元旦連續假期疏運情形」報告時，提前提示交通規劃春節疏運，其中哪種情況會塞車、會塞多久，交通部都要盤點清楚，讓民眾瞭解。

蘇揆在裁示時說，針對部分非交通部主管業務，但有助於交通疏導部分，也請交通部盤點，並跨部會研議協商，盤點相關政策，持續改善年假交通疏運。他並以彈性調整放春節年假為例表示，過去國人都是在除夕當天才開始放年假，因民眾除夕要回家祭祖及吃團圓飯，以致往往造成除夕當天大塞車。但政府去年，在除夕前一天，以假期調挪方式，從小年夜開始放假，不僅有助交通疏導，紓解車流，也減少民眾塞車痛苦。

蘇揆表示，今年元旦3天連假期間，交通部在蘇花改規畫大客車專用道進行分流，成效良好。希望在未來農曆春節及相關年假，都能持續推動有助於行車的新措施作法。

蘇揆也指出，台灣道路運輸工具及空間有限，每逢過年及年假到來時，總有大量車輛同時上路。交通部應提醒國人清楚瞭解，在哪些情況下可能塞車、塞車需花多少時間，以利民眾可及早選擇，做出最有效的安排。

(中時 )