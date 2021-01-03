網路最近一張照片引起網友們討論，不少人笑稱「這是老婆的復仇」，一名新竹網友在臉書分享幾張照片，一輛白色轎車直接停在停車場出口，駕駛似乎以為這位置是停車格，沒多久來善後的是一名男駕駛，原來是天兵老婆停錯位置，只能尷尬地替無法離開的駕駛，付延遲費用。

網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，表示第一次遇到「這麼讓人哭笑不得，瞎到不能再瞎的畫面」，只見照片中，一名女駕駛將車子停在停車場出口、也就是柵欄前方，當時許多想離開的駕駛，因為這輛車無法離開，原PO無奈嘆「連不會開車的朋友都知道，這裡千萬！千萬！不能停」！

女駕駛將車停在出口(圖片取自/新竹爆料公社)

其中3台車輛因為這台車受影響，車內也沒有留下電話，最後是女駕駛老公來移車，對方滿臉愧疚將車停好，以及賠償3名駕駛的延遲出場費用，整件事才順利落幕，原PO在文末表示「來收尾的您先生錯愕到無法解釋，希望不會再有這樣的事發生」。

文章曝光後許多網友笑翻，直呼「快來看奇葩駕駛」、「三寶便當給我來一個」、「老公很優秀」、「三寶獎項只好頒給他惹」、「想知道老婆還活著嗎」、「先生對太太的愛，如山高似海深啊」、「這格停車格好貴」。

(中時新聞網)