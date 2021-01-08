門口的餐車以及玻璃門全部都撞毀，損失慘重。(翻攝臉書田中人／吳建輝彰化傳真)

兩車滑行衝進路口的點心店，滿地都是豆漿及剛出爐的甜甜圈、饅頭及早餐等。(翻攝臉書田中人／吳建輝彰化傳真)

該知名早餐店開就中南路及山腳路口，是附近居民必買的早餐，聽聞早餐店被撞，都相當難過。(翻攝臉書田中人／吳建輝彰化傳真)

7日清晨彰化縣山腳路三段及中南路二段交叉口，發生1起嚴重車禍，一輛黑色自小客車，與藍色小貨車，2名駕駛疑似都未依號誌禮讓，行經該路口時，當場撞再一起，撞擊力道過猛，兩車滑行衝進路口的點心店，滿地都是豆漿及剛出爐的甜甜圈、饅頭等，警方表示，初步了解兩車都未依號誌減速禮讓，造成事故發生，但詳細的肇事的原因仍有待調查。

這起事故發生在7日清晨5點57分，警方獲報前往現場後，發現2輛自小貨客車相撞，撞進路旁的點心店裡，初步了解，40歲歐姓貨車駕駛當時行駛在山腳路準備左轉中南路，57歲蔡姓女駕駛行駛中南路西往東，路口當時號誌為閃光紅燈及黃燈，疑似都未禮讓才造成這起事故發生。

店家表示，當時店才剛開而已，沒多久就碰一聲，根本來不及反應，2台車就撞進來了，當時看到滿地的甜甜圈及三明治，相當心痛，門口的餐車以及玻璃門全部都撞毀，損失多少已經不想去想了，幸好大家都沒有受到什麼嚴重傷害，估計至少要休息半個月至1個月，才能恢復營業。

警方表示，2名駕駛經酒測，酒測值為0，皆沒有酒駕情形，而點心店依法可向2駕駛求償，2駕駛後續的責任歸屬，將進一步調查釐清。

(中時 )