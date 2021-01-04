台北市議員鍾沛君因「右肺異常增生變化」，今緊急動手術。鍾在臉書透露，媽媽、阿姨先後因肺腺癌離世，讓人再度想起這個「無聲殺手」。醫師指出，4大族群罹患肺腺癌的風險較高，由於患者初期幾乎沒有症狀，等發現時往往為時已晚，故死亡率始終居高不下。
知名部落客「仿妝夭后 Yui」去年底因罹患肺腺癌病逝，年僅37歲，震撼不少網友。台北市長柯文哲夫人陳佩琪、藝人寶媽、主持人陳文茜等，也曾罹患過肺腺癌。
醫師指出，抽菸或常吸入二手菸；生活在高度空氣汙染環境中；曾有其他癌症病史；近親罹患肺癌等民眾，都屬高危族群。
儘管近年肺癌能透過「低劑量電腦斷層」（LDCT）找出微小病灶，及早處理，但醫界也有聲音認為，LDCT同時會發現很多與癌症無關的結節，且機率相當高，反而令受檢者徒生「是不是該開刀」的困擾。
醫師建議，想善待自己身體，最好的方法就是遠離不良習慣。若仍有疑慮，想進行檢查，最好事先評估可能狀況，避免過度診斷、過度治療。
(中時新聞網)
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