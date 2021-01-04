鴻海研究院4日於台北市鴻海內湖大樓舉行揭牌儀式，由鴻海科技集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉親自主持，包括國發會龔明鑫主任委員、鴻海科技集團郭台銘創辦人以及集團總財務長黃秋蓮均前來參與揭牌儀式，會中同時佈達鴻海研究院新人事，鴻海研究院執行長由李維斌出任，並兼任資通安全研究所所長乙職，量子計算研究所所長由謝明修擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽擔任。

鴻海研究院正式對外揭幕，鴻海創辦人郭台銘特別為「鴻海研究院」牌匾執筆揮毫，並強調研究院選擇在2021年開年的第一個工作天舉辦揭牌儀式，就是要向外界宣示鴻海扎根技術的決心。

郭台銘指出，「執筆揮毫其實不難，真正難的是要看準世界趨勢，掌握發展契機」，並強調「鴻海研究院是站在鴻海過去47年來的基礎之上，研究成果將支持鴻海下一個三到七年後的成長戰略，提供鴻海源源不絕的成長動能。這會是鴻海非常重要的一個單位，所以這個題字是要能夠傳世的，因此我非常慎重地來寫『鴻海研究院』這五個字。」為表慎重，鴻海研究院特別將創辦人親筆題落款的匾放在大樓的門口、樓頂和研究院辦公室的入口，時時刻刻提醒「科技發展是鴻海最重要的使命」，劉揚偉也期許「鴻海研究所能像這個科技樹一樣，扎下未來發展的根，結出世界第一的果」。

新任研究院執行長由曾擔任過台北市資訊局局長以及富邦銀行數位長的李維斌出任，李維斌表示，「研究院不僅是一個技術交流平台，更有定義市場、定義未來的能力，他將致力於賦能並開啟新一波智慧化產業技術的應用創新。」

新任量子計算研究所長謝明修為了專心鴻海研究院的專案計畫，舉家從澳洲搬回台灣，謝明修表示，鴻海作為台灣科技界的龍頭，領先投入量子計算這個新興領域，補足了政府，學界和業界三角關係不可或缺的一環，會大大的加速量子計算產業在台灣發展，很高興能夠在這個產業崛起的轉捩點，躬逢其盛。

人工智慧研究所長栗永徽表示，我們會把鴻海研究院打造成一個開放、友善、孕育新想法與創意的環境，並且提供資源讓年輕人可以自由實驗與嘗試，讓台灣優秀的年輕人，不需要離鄉背井，留在台灣，一樣可以有機會實現理想，打造世界級的演算法或服務。

鴻海研究院作為鴻海科技集團未來前瞻核心技術研發單位，於鴻海科技日揭櫫10大專案計畫，希望透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，扎下鴻海未來發展3大關鍵技術的根，以出3大未來產業的果。

劉揚偉上任以來，訂下集團「F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、F3.0 轉型升級」三階段短、中、長期計畫目標，藉此提升集團產業層次，進而提高獲利。其中，鴻海研究院的成立，正是集團邁向 F3.0 轉型升級之路的重要發展策略之一，強化鴻海技術與產品創新，從過去「勞力密集」升級至「腦力密集」進一步提升核心競爭力。

(工商 )