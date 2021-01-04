勞動部今(4)日公布最新減班休息統計，目前實施減班休息計有事業單位540家、6463人，國外疫情持續延燒，境管尚未放鬆，受影響產業別仍以製造業、運輸及倉儲業、支援服務業(旅行社)為最，部分人數也有些微增加。

目前實施減班休息家數計有540家、人數6463人，今日統計的數字為去年12月31日止，與前一周的家數531家、6498人相比，實施家數微增9家、不過實施人數減少35人，基本上趨於穩定。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，自疫情開始至今製造業依然是減班休息的大宗產業，現在仍有131家事業單位、2686人受減班休息影響，這期有微幅增減，但和去年初和年中相比已經逐漸穩定。

運輸及倉儲業部分，由於防疫邊境封鎖措施仍在實施，目前仍有42家事業單位、1242人處於減班休息。

另外支援服務業(旅行社為主)在疫情期間面臨產業寒冬，目前仍有102家事業單位、678人實施減班休息，但因為緊接著有寒假、春節等，可能在國旅住宿上有加溫效果，加上過年海歸國人返台，有些旅館轉型為防疫旅館等，因此減班休息情況不會像運輸倉儲那麼緊張。

(中時 )