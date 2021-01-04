蔡英文總統4日出席農委會在美濃菸葉輔導站舉辦的「農民退休儲金制度開辦典禮」，她致詞時呼籲尚未投保的農民早日加入，以及希望此制度能促進青年願意返鄉從農，為在地農業注入新的活水。

蔡英文、農委會主委陳吉仲、勞動部部長許銘春等人出席「農民退休儲金制度開辦典禮」活動，來自全國各地的農會總幹事也出席，見證農民退休儲金制度開辦。

蔡英文致詞表示，農民退休儲金成立有兩個重要意義，第一、是展現政府兌現承諾，照顧農民的決心。她在去年元旦承諾建立農民年金制度，保障農民的退休生活，透過行政團隊跨部會合作，特別是農委會與勞動部的努力不懈，克服身分認定、年資計算等問題，完成這部法案，並在國會支持下，順利通過農民退休儲金條例。

此外，陳吉仲在會前接受媒體訪問時，對於近日國產豬肉價格上揚一事，他表示，依據過去5年市場價格來看，國內毛豬每公斤價格70幾元的水準，消費者負擔得起，現在的波動在合理範圍內。

許銘春則被問到空勤機組員的休假因防疫受到影響，她說，對於空勤機組員的防疫要求，這是勞資雙方要遵守的，空勤機組員配合居家檢疫的休假權益，資方要遵守勞基法的規定，尤其要加強溝通，落實防疫，兼顧員工的權益。

(中時 )