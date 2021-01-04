鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)對今年營運展望樂觀，看好將是成長爆發年，今（4）日跟隨母公司鴻海(2317)同步放量勁揚，最高上漲5.77％至137.5元，創去年2月底以來近11月高點。截至午盤維持5％漲幅，領漲封測族群，成交量突破7000張。

訊芯尚未公布2020年12月自結合併營收，但11月合併營收達5.21億元，月增達21.01％、年增達12.59％，登近1年半高點。累計前11月自結合併營收43.93億元、年減16.37％，仍創同期第3高，公司先前法說對第四季營運展望樂觀，預期毛利率可望維持不錯趨勢。

訊芯董事長徐文一指出，公司目前兩岸客戶貢獻營收約3分之1、美系客戶約3分之2。隨著中國大陸加強半導體在地化發展，去年已收到許多中國大陸客戶需求，預期今年相關訂單可望增加。美系客戶則移往越南生產，整體生產需求可望維持健康態勢。

徐文一表示，訊芯去年資本支出約3億元，但今年將提升至10～15億元，主因產品組合需要更尖端設備支援，以提高競爭進入門檻。越南的河內及北江廠亦將持續投資，預計今年先由河內廠開始量產，主要生產高速光纖模組產品，未來不排除生產系統級封裝產品。

法人指出，5G手機對射頻（RF）及功率放大器（PA）用量倍增，並朝系統級封裝（SiP）整合趨勢發展。訊芯聚焦5G、光通訊、3D感測元件3大應用發展，隨著相關需求爆發、配合越南廠投入量產，可望帶動訊芯今年營運成長動能躍升。

(時報資訊)