台中一名結婚30天的人妻日前在家中撞見丈夫與小三在床上纏綿，拿出手機錄影時遭丈夫奪下手機並揮拳痛毆，2人最終離婚收場；不料她之後收到前夫臉書私訊「很久沒跟妳做愛了」，她表明不願當「炮友」，對方仍不死心說「妳那時候讓我很舒服」等語，氣得她提告，法院判前夫與小3應賠償3萬、性騷擾則賠3萬。

判決書指出，該妻子與丈夫於前年2月26日結婚，她在3月23日晚間11時許進家門時發現門口出現女性鞋子，且主臥房門緊鎖，心生存疑下以手機錄影，沒想過果真發現丈夫與另名女子在床上；丈夫看見她拿手機錄影，竟出手奪下手機，並動手毆打她，導致她身體多部位有擦挫傷。

該妻子與丈夫在同年3 月26日協議離婚後，丈夫4月1日及5日透過臉書傳送訊息「很久沒跟妳做愛了」、「好想妳吸一下」、「妳吸的很舒服」等不堪入目文字訊息騷擾她，她表明不願做「炮友」後，對方仍持續傳訊「我在想像著跟妳的時候」、「喔喔喔喔喔妳那個時候讓我真的很舒服」、「我承認我很硬了」，讓她不堪其擾，決定提告小三侵害配偶權、前夫傷害和性騷擾。

丈夫法庭上辯稱，他與另名友人在家主臥房時沒有性交，2人都有穿衣服，並反控前妻咬傷他，性騷擾部分則稱對方只截圖對自己有利的對話，控對方早已有外遇；法院認為，他先前已向檢察官坦承動手，又在深夜與他女獨處，顯有逾越一般男女正常交往之情，判賠3萬元，性騷擾部分也判賠3萬。

(中時新聞網)