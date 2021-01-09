陸媒《環球時報》9日報導，美國引用川普政府發布的投資禁令，又有一些金融市場機構當地時間8日宣稱對中國企業採取行動。據路透社報導，美國場外交易市場（OTC Markets）7日宣布加入限制在美上市中國公司的陣營，禁止12檔中國證券在該平台交易。此外，全球幾家主要指數編制公司富時羅素和明晟等，也先後表示將把中國企業從其相關的指數中剔除出去。

《環球時報》報導，談及被強制退市後，流通中的中國公司股票應該怎麼處理，武漢科技大學金融證券研究所所長董登新對表示，中國企業被摘牌可以通過私有化方式退市，但受限條件比較多，如時間和價格等。此外，被摘牌企業還可將股票轉板至香港證券交易所交易。董登新認為，香港作為全球重要的金融中心，國際化程度高，聚集了全世界的投資者，從美國轉板香港作為一種全新的嘗試，或為一種新的思路。

報導稱，OTC Markets從周四起停止中國鐵建和中芯國際等9只證券的報價和交易，從1月11日起再禁止另外三家中國企業的證券交易。OTC Markets表示，將根據美國財政部外國資產控制辦公室的指導意見，繼續評估是否需要從平台上移除更多中國公司。

7日，全球指數公司富時羅素宣布將把中國移動、中國電信和中國聯通3家中國電信公司的股票從其全球股票系列指數和全球中國A股指數中剔除，自1月11日起生效。8日，明晟指數（MSCI）宣布在當天交易結束後，把上述3家中國電信公司的股票從該公司的許多指數中刪除。紐約證券交易所周三表示，將在1月11日摘牌中國三大電信公司的美國存託憑證(ADR)。受上述機構有關舉動影響，3家中國電信公司在港股價周五紛紛大跌。

中國證監會早前在回應三家電信公司將被紐交所摘牌一事時表示，3家中國公司在美國流動性不足，交易量小，融資功能已缺失，即便摘牌也影響不大。中國證監會指出，美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況和全球投資者的合法權益，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。

報導稱，值得注意的是，一些金融市場機構目前採取的行動恐怕還不是美國打壓中國企業的全部。外媒日前透露，美國高層官員正在討論是否禁止對阿里巴巴和騰訊的投資。

(中時 )