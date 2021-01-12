大陸「造車新勢力」之一的小鵬汽車12日宣布，小鵬汽車銀企戰略合作簽約儀式在廣州小鵬汽車總部舉行，會上宣布小鵬與中國農業銀行廣東省分行、中國銀行廣東省分行、中國建設銀行廣東省分行、中信銀行廣州分行、以及廣州農村商業銀行等五家銀行在戰略合作基礎上，五家銀行將聯合向小鵬汽車提供授信額度合計人民幣（下同）128億元，以支持小鵬汽車的業務運營及生產、銷服體系的建設。

小鵬2020年8月27日在美國紐交所上市。IPO後的市值約為112億美元。其在上市後的第一份財報顯示，2020年第三季小鵬汽車實現總收入19.90億元，年增長342.5％，月增長236.9％。當季小鵬汽車銷售收入為18.98億元，年增長376％，月增長250.8％。

值得一提的是，第三季小鵬汽車的毛利率首次轉正，為4.6％，2019年同期和2020年第二季的毛利率分別為-10.1％和-2.7％。

(工商 )