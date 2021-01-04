邁入2021年，你期待哪些蘋果（Apple）新品將率先亮相呢？根據近期網路消息，蘋果有可能舉辦的春季發表會中，搭載新款M系列處理器的MacBook Pro，以及新一代iPad Pro有望亮相，肯定將滿足不少消費者期待。

iPad Pro

蘋果在2020年3月發表第四代iPad Pro，外型、螢幕尺寸維持與第三代一樣，但是相機升級搭載了LiDAR光學雷達掃瞄儀，而且首度推出Magic Keyboard巧控鍵盤配件，上頭具備觸控板，為iPad帶來了更為接近Mac的滑鼠操作體驗。

而第五代產品，預計螢幕將首度採用mini LED，將帶來更純淨的黑色、更高亮度、更豐富的色彩表現，且能呈現更高對比。除了螢幕上的升級，預計將採用A14X處理器搭配高通X55基頻晶片，換言之將會支援5G，成為首款支援5G網路的iPad。預料將會支援mmWave以及Sub-6GHz頻段，但這一項會不會類似iPhone 12系列有市場之別（iPhone 12系列全系列支援Sub-6GHz的5G頻段，僅有美國版額外支援mmWave頻段），屆時預料也將是關注焦點。

MacBook Pro

蘋果在2020年端出的最後一道菜，就是推出搭載ARM架構的8核心M1晶片，並同時推出採用此晶片的MacBook Air、13吋MacBook Pro以及Mac mini。蘋果當初宣告，預計2年完成Mac產品線從Intel晶片過渡到ARM架構晶片，因此蘋果肯定已針對不同等級的Mac研發不同類型的M系列晶片。

根據近期消息，蘋果有可能在近期推出採用全新設計的14吋與16吋MacBook，毫無意外這兩款機種將會搭配全新的M系列晶片，預計前者搭載新款12核心處理器、後者則是搭配16核心的款式。以目前8核心M1晶片的表現，還有蘋果全權掌控macOS研發的條件下，新款MacBook Pro的表現更值得期待。

蘋果在2020年推出的新品，包含iPhone 12系列、第九代iPad、第四代iPad Air、第四代iPad Pro、Apple Watch Seres 6以及Apple Watch SE、HomePod mini、iPhone 12系列MagSafe配件以及MagSafe充電器、M1系列MacBook 以及Mac mini，以及AirPods Max無線耳機等，全數都已在台開賣，趕在農曆新年之前，果粉有不少可以納入考量的新品，都值得期待。

(科技)