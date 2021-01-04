前統一獅投手林煜清日前宣布卸下球員身分，今天他透過臉書粉絲團向外界報告自己的下一步，他將前往高苑科大擔任投手教練一職，「雖然已非球員身分，但我仍會繼續在棒球領域上努力，未來要學習的還很多，也希望大家繼續給予我支持與指導。」

林煜清今天在粉絲團寫下長文，感謝一路以來支持他的長輩、朋友、球迷致謝，「新的一年我已決定轉換跑道，正式告別球員生涯，這個月開始，我將赴高苑科大擔任投手教練一職。」

林煜清寫道，回想職棒9年生涯下來，從剛進職棒的菜鳥到慢慢成為球隊主力，接著在15年一次比賽當中傷了手臂，之後整個狀況就急轉直下，成為只能在二軍等待機會的二線球員。

在2015年至18年間，林煜清都是過著奔波的日子，只要訓練師有空，不管當時在哪比賽，都會立刻飛奔回台北給他們治療，治療完再趕回球隊，只為了晚上能有健康舒服的身體能夠應付比賽。

林煜清說：「決定要褪下球衣，自己也是非常難過與不捨，不過也覺得能打9年職棒，值得了、也努力過了，是時候該轉換跑道了。」

林煜清感謝兄弟象給他進入職棒的機會，以及中信兄弟在受傷的這幾年球給了很大的空間並耐心等待，再來就是謝謝富邦及統一願意給他機會重返球場，「不過也對期待我的球團說聲抱歉，沒能拿出應有的水準成為球隊戰力。」

最後他說：「雖然已非球員身份，但我仍會繼續在棒球領域上努力，未來要學習的還很多，也希望大家繼續給予我支持與指導。」

(中時 )