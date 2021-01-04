以色列國防部表示，以色列已向美國陸軍交付了第2批鐵穹防禦系統，這是一種低空防空飛彈，可以攔截包括無人機、迫擊砲、火箭彈等等的空中威脅。

防衛部落格(Defense Blog)報導，以色列國防部長甘茨(Benjamin Gantz)說：「向美國軍方交付鐵穹系統，展示了以色列國防部與美國國防部的密切關係，該武器系統能夠有效應對各種威脅，是以色列國防工業的傑作。」

美國陸軍在2017年就在物色有效的低空防禦系統，原本也有委託美國廠商自製的打算，不過以色列的鐵穹系統就已符合性能要求，於是2019年1月9日，提出了購買。

鐵穹(Iron Dome)是由以色列國營的拉菲爾先進系統(Rafael Advanced Defence Systems)，和以色列航太(Israel Aerospace Industries)一起開發的機動式全天候防空系統。

據拉斐爾的網站說，從2005年到現在，鐵穹攔截次數超過2000次，成功率超過90％。該系統可以保護部機動部隊以及前線作戰基地，各種間接或直接和空中威脅。

(中時新聞網)