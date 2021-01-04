鴻海(2317)旗下富士康科技集團4日宣布與拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力拼在2022年第一季度前實現M-Byte量產。

根據該協定，鴻海科技集團將提供先進製造技術、運營管理經驗和產業鏈資源，應用在原有拜騰車廠的運營管理。此外，這個合作案也能帶動鴻海科技集團電動車零組件事業的蓬勃發展。

鴻海指出，這個合作案再次證明鴻海科技集團多年來在資通訊產業的先進生產製造，與供應鏈管理的寶貴經驗，可以在電動車業施展。

據悉雙方從接觸到簽約，僅歷時兩個月時間，「這不只是新能源汽車產業的鴻海富士康速度，也是未來新拜騰再出發的速度。」鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，與拜騰合作是鴻海佈局電動汽車領域的重要一環，未來鴻海將竭力幫助拜騰M-Byte早日量產，登上世界電動車的舞臺。

另針對市場傳言鴻海擬注資2億美元，為拜騰注入資金活水乙事，據了解，雙方簽署合作協議範圍僅限於業務合作，截至目前為止，並無直接投資關係，也就是說，並沒有投資2億美元的情事。

(工商 )