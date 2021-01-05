為防止武漢肺炎疫情擴大，日本首都圈1都3縣首長今晚召開視訊會議決定1月8日起至31日採取「緊急事態行動」，籲請市民晚上8時後盡量少外出，餐飲業提早打烊。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情仍在延燒，截至3日的最新統計，東京武漢肺炎重症患者已經達到101人，這是從去年解除緊急事態宣言後，首次重症患者又達三位數。日本目前總計有24萬5000人確診，3429人死亡，疫情仍未看見止歇態勢。

日本放送協會（NHK）報導，為了防止武漢肺炎疫情擴大，日本首都圈1都3縣，包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣的知事今晚召開視訊會議決定，為了抑制首都圈人員往來，將採取緊急事態行動。

為了加強防疫，日本政府正考慮本週內發布「緊急事態宣言」，但首都圈1都3縣決定不等中央政府發布，先採取緊急事態行動。

緊急事態行動內容包括，籲請首都圈的民眾從本月8日起至31日，在晚上8時以後盡量勿做不必要的外出、餐飲店提早打烊。

如果是提供酒類商品的餐飲店，本月8日至11日之間，打烊時間提早至晚上8時，酒類商品的提供最晚至晚上7時。

此外，本月12日至31日之間，不管是否有提供酒類商品，所有餐飲店打烊時間提早至晚上8時。

首都圈1都3縣將視疫情各自設定防疫目標，籲請公司行號徹底實施遠距上班、在家工作、彈性上班等措施。此外，所有的彩燈活動提早結束。

東京都知事小池百合子今天在臨時記者會上表示，大家一定要很明確地意識到疫情已進入完全不同的階段，不能像以前一樣，只是每個人自制減低感染風險即可，而是有必要徹底抑制人流及人與人的接觸。

她呼籲東京都民眾，晚間8時以後盡量不要做不必要的外出、要避免3密（密閉空間、人員密集、人與人密切接觸）、購物或上醫院等必要的外出時間盡量控制在最短的時間內。

她還呼籲民眾盡量不要做跨都縣的移動。本月9日起的3天連假盡量「宅在家」。

小池表示，去年政府發布緊急事態宣言，人流減少、疫情有受到控制。現在一定要再度強力控制人流才行。

對於活動舉辦，小池表示，希望主辦單位能延期或舉辦線上模式的活動，或是縮小活動規模、採取無觀眾（閉門舉行）的方式等。

小池也呼籲鐵路業者將末班電車的時間提早。她認為，首都圈1都3縣要齊心，與中央政府和地方自治體加強合作，盡力提出最好的對策。（編輯：周永捷）1100104

(中央社)