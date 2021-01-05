2021年是新丑年，也是華人俗稱的「牛年」，牛在昔日農業社會中有著神聖的地位，也是財富及力量的象徵，剛好今年又是財庫年，是不少想要賺錢、創業朋友的大好時機。搜狐號《阿木細說》就特別點名3生肖在今年財運超旺，一不留神就有可能發大財！

▍生肖兔

屬兔的人熬到2021年初被幸福盯上，假若把握住這次機緣，生意紅火財運旺，日子定能蒸蒸日上，告別先前橫財運低迷，賺的沒有花的多的現象。另一方面，生肖兔之人，大概是旺運觸發桃花，部分人桃花好運喜從天降，對單身很久的朋友來講，如果想早日找到另一半，臉皮要厚一點，遇到喜歡的就應該勇敢去追。

▍生肖虎

屬虎的朋友進入2021年初，財帛宮剛好有「天解」吉星關照，有望告別先前整體運勢不理想，事業財運一般的窘況。等時機一到，運勢將會好到翻天，如果能把握時機，就能天天忙數錢，徹底敖出頭。此外，部分生肖虎的朋友，月老會在接下來4個月幫你牽紅線，真愛四方來，但要注意，平時要多放鬆心情，免得健康出問題，只要不斷的奮鬥，未來必定能夠創造輝煌的未來。

▍生肖龍

生肖龍的朋友等到了2021年初，奴僕宮碰巧有「霞財」吉星近身，受好運影響，能擺脫前陣子整體運勢低迷的情況，運勢大爆發。如果抓緊這一次的機會，會越過越有錢，被幸福包圍。另外有部分屬龍的朋友，未來3天福德宮不巧碰到「暴敗」、「災煞」煞星來犯，讓健康運勢亮起紅燈，應多留神預防風濕等等毛病，少數人則容易因三餐不定時，出現胃部不適的症狀，建議早上可以多去跑跑步，強身健體。

(中時新聞網)