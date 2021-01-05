美國科技巨頭在2021年第一個交易日股價同步下挫，這個去年漲幅驚人的族群以意外的顛簸拉開序幕。

投資人對新冠肺炎疫情持續急升感到擔憂，並縮手觀望周二喬治亞州舉行的參議員決選，使周一美股遭到拋售，科技巨頭亦難逃波及。

投銀Oppenheime首席投資策略師John Stoltzfus周一表示，民主黨若在喬治亞州的參議員決選勝出，或將導致稅率提高與更激進的政策，可能給股市帶來壓力。

周一道瓊工業指數大跌382.59點或1.25%，收在30,223.89點，盤中更一度跌逾700點。標普500指數收跌1.48%，那斯達克指數跌1.47%。

道瓊指數與標普500指數創下去年10月底以來最大單日百分比跌幅，那斯達克指數則創下去年12月9日來最大跌幅。

標普科技股指數收跌1.79%。

FAANG（尖牙股）—臉書、蘋果、亞馬遜、網飛與谷歌母公司Alphabet，加上微軟等科技巨頭全面收黑。

臉書在2020年大漲33.1%，周一收跌1.54%，為268.94美元。

蘋果下跌2.47%，收在129.41美元，盤中一度下挫4.47%。受惠於遠端生活型態帶動的買氣，蘋果成為去年表現最好的個股之一，全年上漲80.7%。

電子商務在疫情期間蓬勃發展，亞馬遜去年股價隨之暴漲76.3%，成為2020年另一個最大贏家，但周一收跌2.16%，為3,186.63美元。

串流媒體巨頭網飛（Netflix）周一下挫3.3%，收在522.86美元，在科技巨頭間跌幅最大。受惠於居家防疫的宅娛樂需求，該公司去年股價大漲67%。

微軟與Alphabet分別收跌2.13%與1.51%，兩家公司去年表現同樣強勁，全年分別收漲41%與30.9%。

(時報資訊)