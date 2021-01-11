浩鑫(2405)去年起中止低毛利的NB代工業務，致整體營收較去年減少，但公司轉型科技醫療已見成績，旗下子公司暄達醫學全年營收亦較2019年成長，去年第四季受惠醫療級氣墊床歐美訂單穩定增加，以及「負壓傷口治療機」開始出貨帶動下，更創下單季營收歷史新高表現；浩鑫本身新開發的醫療健康Kiosk與防疫機亦已分別進駐連鎖藥局通路與醫學中心。

浩鑫2020年合併營收雖較2019年減少，然在產品組合優化，鎖定高毛利科技醫療產品發展下，已可見前三季毛利率攀升至37％的同期新高表現，相較2019全年的22％明顯轉優，去年第四季隨著暄達醫學高毛利產品創新高，預期整體毛利率仍將符合預期，去年全年獲利可望較前一年度成長。

展望2021年，浩鑫預期應用電腦業務可望回溫，業務重心則會投入在科技醫療相關產品的市場佈局，包含醫療級氣墊床、負壓傷口治療機、醫療健康Kiosk、「零接觸溫度口罩檢測站」Kiosk等應用產品，相較去年都可望有雙位數的成長表現，浩鑫積極轉型科技醫療產業，未來將更著重於營運的穩健成長與獲利提升表現。

浩鑫憑藉科技研發優勢，拓展高附加價值產品線，積極佈局科技醫療產業，2020年子公司暄達醫學的醫療級氣墊床出貨表現亮眼，第四季更受惠新產品「負壓傷口治療機」獲得國內慈濟體系醫院採購，且已取得美國FDA、歐盟醫療CE及巴西醫療認證，海外市場業務亦紛紛取得進展，帶動暄達醫學去年第四季營收為單季新高表現。

浩鑫指出，暄達醫學之醫療級氣墊床訂單能見度明朗，主要由於全球COVID-19確診人數持續攀升，短期來看，歐美各國持續追加預算採購病床以因應疫情，中長期而言，暄達的重點外銷市場－英國與美國，每千人擁有的醫療病床數量都在3床以下，遠低於台灣的7.5床/人，持續投入醫療級病床預算將會是英美兩國的重要醫療政策方向，加上「負壓傷口治療機」在多年投入下已取得多國醫療認證，去年第四季開始出貨，預期暄達的中長期成長動能無虞。

(時報資訊)