衛生福利部「中央健康保險署」（健保署）擬開放已故者健保醫療紀錄，提供民間研究利用，但健保署這項開放已故者資料的措施，沒有法律授權，目前僅以行政規則處理，外界不禁擔憂，是否會與《個資法》衝突，質疑聲浪四起。
「我懷疑健保署是為了填補健保黑洞，才會想要開放往生者的就醫資料給企業，大賺死人錢。」中華人權協會理事長高思博表示，健保資料庫是一個「金礦」，健保署用公權力收集到這些極具價值的資料，卻任意交給外界使用，根本是讓企業賺不義之財。
高思博指出，健保署所謂「死者不受《個資法》保護」的說法，有很大的問題，在開放之前至少必須先修法，如果政府一意孤行，以行政規則開放健保資料給民間企業，「我們會號召所有被影響的子孫，大家出來打憲法官司，告死他們。」
健保署企劃組組長王宗曦說，為使台灣在醫療與人工智慧科技不要落後，開放已故者資料迫在眉睫，且這些資料已完成去識別化與去連結，開放對象也聚焦在科學研究上，並非保險公司這類商業用途，而相關收入一年也僅有數千萬元，不以營利為目的；但因外界仍有疑慮，目前暫停實施，待進一步溝通與研議。
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(中時新聞網)
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