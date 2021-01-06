行政院農委會農糧署通過10億元的「農機補助金」預算，透過農糧署扶植的「中華民國農業機械耕作服務協會聯合會」（機耕聯合會）旗下14個「農業機械耕作服務協會」（機耕協會），協助農民申請補助。近日卻爆出各協會從補助款中「強制」抽取10％的「樂捐」，農糧署嘴上否認各協會皆有「抽成」，卻悄悄發函要求各協會退還款項。然而，至今仍有協會完全不甩，甚至爆發農民和協會理事長互毆的荒唐事。

本刊調查，許多機耕協會根本不理農糧署這個「頂頭上司」，去年12月30日，台南機耕協會理事長顏憲明甚至因為不願全額「退捐」，與一位顏姓農民會員的父親在秧苗場爆發肢體衝突，兩人雙雙掛彩。

台南的顏姓農民出示父親的驗傷單，指控台南機耕協會的理事長因為退款問題，與父親大打出手。（圖／讀者提供）

拿著父親的驗傷單，顏姓農民忿忿不平地向本刊控訴，「農糧署公文下來了，台南機耕協會卻遲遲沒有還錢的動作，我打電話問，理事長說只願意退5％，剩下的5％得當作協會運作金。我們只是爭取自己的權益，理事長竟然在我爸面前說要找人修理我，豈有此理，他們不退錢，我們一定不會善罷甘休！」

農糧署表示，當初設立農機補助金，是為了減輕農友負擔、提升農耕效率，為貫徹補助初衷，已函請各縣市機耕協會及機耕聯合會，在今年1月底前退還收取的款項；農糧署各區分署也已透過各地機耕協會，逐一通知農友，未來會持續追蹤退款情形。

雲林為農業大縣，光是雲林機耕協會的人數，就佔全國機耕協會會員近三分之二。（圖／張文玠攝）

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(中時新聞網)