寒流接連來襲，屏東蓮霧大量落果、損失慘重，行政院長蘇貞昌雖承諾災損補助從寬從速，但非根治辦法，有農友認為從「蓮霧保險」下手才是良策。（謝佳潾攝）

寒流接連來襲，屏東蓮霧大量落果、損失慘重，行政院長蘇貞昌雖承諾災損補助從寬從速，但非根治辦法，有農友認為從「蓮霧保險」下手才是良策，政府應協助農友參與保單設計，增加實際經驗值才能有效降低風險並做好自我管理。

「總不能每次天災都靠補助來解決事情。」楊姓農友指出，天災無法躲，但災損補助只是不無小補，它無法真正幫助農民太多，還有可能變相成依賴，相較之下，蓮霧保險是很好的政策，就如買一般保險能做好規畫，可惜目前的蓮霧保單非農民想要的。

他說，現有的蓮霧保單是依「客觀數據」理賠，如颱風風速、降水量參數、低溫狀況等，但其實都與真正的災損無直接關聯，如近來幾波寒流雖沒讓屏東連續8小時陷入10度低溫，但落果率近5成，可是卻因不符理賠數據而不獲賠。

他又舉例，2至3月間由冷轉熱很容易吹南風，這也會造成蓮霧嚴重損失，不過這不在保險保障內，因此在「那沒效益、這也沒有」的狀況下，買蓮霧保單似乎無用。但他說，政府推蓮霧保險的構想很好，但應協助農民參與保單設計，實際經驗比客觀數據更值得參考。

「給魚不如給釣竿。」他強調，蓮霧是很嬌貴的果樹，種在不同的地方會遇到不同的問題，光屏北屏南就有差異，雖保險業者有詢問農改場意見，但畢竟不是實際從農者，因此政府與其要加速補助，不如慎重協調業者與農民會談改良保單內容。

(中時 )