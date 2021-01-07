行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，接下來將有一波寒流，尤其西部沿海地區的漁業、水果等都可能遭受寒害，請農委會做好相關措施並主動聯繫地方政府，及早告知農、漁民做好防寒準備。如發生寒害，請農委會務必主動協助、儘速補助受損，讓民眾感受到「有政府、會做事」。

蘇揆表示，蔡英文總統近日宣布四大農民福利保險措施、「農民退休儲金制度」上路，包括針對天然災害的農業保險等，政府皆全力推動。如發生寒害，希望這次能儘快作業，落實政策、讓民眾有感、農民受惠。

蘇揆指出，接下來將有一波寒流，尤其西部沿海地區的漁業、水果等都可能受影響，現今的天氣預報已能準確預報受害地區，請農委會透過預報資訊做好準備措施，主動聯繫地方政府、農業局，並請農會及早通知農、漁民做好防寒準備。

蘇揆表示，萬一發生寒害，農委會應及早主動輔導與協助，讓農、漁民感受到政府的關心與照顧；針對寒害受損的地區、業者及相關農民，也務必儘速給予補助，讓民眾感受到「有政府、會做事」。另也請確保春節間農產品足夠，讓消費者安心。

(中時 )