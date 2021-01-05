電動機車業者Gogoro直營的共享電動機車平台GoShare宣布，圈粉超過100萬用戶，2020年用戶數年增150％，持續刷新紀錄。

GoShare指出，2020年完成在全台五座城市、一條觀光路線，布局6,000輛電動機車上線提供服務，並提供三種服務隨心選擇，包括日常趴趴走的「GoShare隨借隨還」、暢遊山海景緻的「GoShare DOTS定點借還」，到為企業差旅量身打造的「GoShare for Business企業方案」。

GoShare自認號召力最強，因為GoShare在2020年車輛總換電數達100萬次，其中七成是由 GoShare用戶自主換電

GoShare也發現，2020年26～35歲通勤族是GoShare騎乘主力；而每天使用GoShare的用戶中，高達四成每天至少騎乘兩次；下午5時至9時是最熱門的騎乘時段；六大搶手地區分別為：台北「東區商圈」、新北「樂華夜市」、青春山海線「淡水捷運站」、桃園「桃園火車站」、雲林「斗六車站」，台南「藍晒圖文創園區」。

(工商 )