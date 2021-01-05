衝刺年前銷售 中華eMOVING電動機車購車送萬元發財金 10:302021/01/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年初地方政府電動機車購車補助辦法尚未出爐，電動機車銷售進入「傳統淡季」，中華汽車（2204）的電動機車品牌eMOVING，為炒熱農曆年前銷售業績，推限時優惠，購買eMOVING電動機車、電動自行車全車系車款，最高送萬元發財金，iE125指定車型再加碼送5萬元車碰車險及原廠精品配件，再享政府高額補助，在外快充再送最高2萬點免費充電點數。 去年12月估有上萬張訂單未交遞延 元月交車上看5萬輛 10年新高 電動車看旺 肯鑫充電樁超前部署 (工商 ) #電動機車 #eMOVING #發財金 #衝刺 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和泰汽車連續19年稱霸台灣新車銷售市場 10:392021/01/05 財經 大咖搶 台積聯電擺尾 台股破萬五創新高 14:222021/01/05 財經 2020年機車銷售103萬輛 創25年新高 11:412021/01/05 財經 《半導體》電動車市場有斬獲 順德業績踩油門 08:012021/01/05 財經 交車報喜 特斯拉股價飆新高 04:102021/01/05 全球財經 5款新刮刮樂出爐 超級紅包強勢登場 頭獎兩千萬、貳獎送BMW 12:272021/01/05 生活 狂銷 汽車創15年新高 機車賣百萬輛 04:102021/01/05 財經焦點 未設卸貨區 花蓮抓違停引反彈 04:102021/01/05 地方新聞 福特2020年台灣新車銷售年增近四成 10:402021/01/05 財經 最潮信仰「口鄉堂」 21歲熱血堂主1年騎車8千公里結緣 08:582021/01/05 寶島 不得以不合理費用從事業務 投信新法上路 增修訂9條文 04:102021/01/05 金融．稅務 財經熱門新聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 美股2021首個交易日大屠殺 竟是川普這通電話惹禍 - 財經 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。