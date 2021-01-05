年初地方政府電動機車購車補助辦法尚未出爐，電動機車銷售進入「傳統淡季」，中華汽車（2204）的電動機車品牌eMOVING，為炒熱農曆年前銷售業績，推限時優惠，購買eMOVING電動機車、電動自行車全車系車款，最高送萬元發財金，iE125指定車型再加碼送5萬元車碰車險及原廠精品配件，再享政府高額補助，在外快充再送最高2萬點免費充電點數。

(工商 )