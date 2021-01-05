人民幣兌美元中間價5日較上日調升648點至6.4760。中間價升值至2018年6月21日以來最高，升幅創2020年10月12日以來最大。人民幣在岸、離岸價開盤延續4日漲勢，在岸價升破6.5關，離岸價漲逾百點。

在岸價10：10報6.4544，漲71點，漲幅0.1099％，離岸價報6.4403，漲126點，漲幅0.1959％。

2021年第一個交易日，人民幣匯率開門紅，在岸人民幣及離岸人民幣均升破6.5關口，漲到6.4時代，不僅雙雙創下近兩年半來新高，還超過機構此前預測的1月上限。1月4日，在岸人民幣兌美元夜盤收報6.4620元，較上一交易日夜盤收漲663個基點。

北大國民經濟研究中心稍早報告預計，2021年1月人民幣匯率在6.50～6.65區間雙向寬幅波動。

該報告指出，當前人民幣匯率的波動走勢主要受中國經濟基本面、全球避險情緒等因素的影響，從1月份的整體走勢來看，中國經濟基本面穩步復甦且領先其他國家，疊加中外利差持續處於高位，有助於提振市場樂觀預期、吸引境外資金流入，對人民幣匯率上漲起到支撐作用；全球避險情緒可能因疫情二次爆發而提升等使得人民幣匯率承受壓力。

(工商 )