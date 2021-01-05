櫃買中心5日表示，長聖國際生技公司（6712）預計於1月8日上櫃掛牌，當日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請長聖國際生技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

長聖國際生技公司係以科技事業申請上櫃，主要從事免疫細胞及幹細胞之新藥研發，及國內醫療機構執行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」細胞治療技術所需細胞治療製劑之委託製造服務。109年前三季之合併營業收入為4,451萬元，稅後淨損為8,047萬元，每股虧損為1.44元。

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