為重現布農族山林場域，附屬家屋架構材採用現地「櫸木」，木構架搭接處則使用藤料纏綁（羅亦晽攝）

Istasipal家屋後裔王祈福見家屋重建完成直說很感動，盼能使Istasipal家屋後代能回到這裡尋根。（羅亦晽攝）

Istasipal家屋後裔見花蓮縣長徐榛蔚不畏山路崎嶇難行前往佳心舊部落感到很開心，清唱古謠熱情歡迎。（羅亦晽攝）

花蓮縣卓溪鄉佳心舊部落是布農族祖居地，日治時期族人被迫遷離，舊社荒頹，花蓮縣文化局再現過去族人就地取材、刀耕火耨的山居生活，2017年偕同在地族人重建舊部落Istasipal石板家屋及周邊附屬石板屋、竹工寮、耕地遺構與手作步道等，去年底完工；Istasipal家屋後裔見記憶中的家屋如實呈現眼前感動落淚，期盼未來能成為後嗣尋根的一盞明燈。

花蓮縣文化局自2017年委辦文化部「再造歷史現場計畫」中的「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」，利用約6千萬元的經費，完成Istasipal遺址家屋修復計畫，以現地取材重建石板家屋及周邊附屬石板屋、竹工寮、步徑與生活遺構清整等，去年底完工。

佳心舊部落Istasipal遺址前今舉行落成典禮，因佳心舊部落須步行瓦拉米步道約4.5公里才能抵達，而文化部文化資產局長施國隆、玉山國家公園管理處副處長盧淑妃、花蓮縣長徐榛蔚等人不畏山路崎嶇難行，邁開大步、揮灑汗水前往，當每個人抵達Istasipal遺址時皆滿臉通紅，氣喘吁吁，Istasipal家屋後裔也清唱布農古謠歡迎客人到來。

文化局文化資產科長黃用斌表示，經Istasipal後裔同意後決定原址修復家屋與其他附屬家屋，因Istasipal石板家屋當時建築師利用進口木材作為屋架構材進行修復，而為重現布農族山林場域，附屬家屋架構材經林管處核准後採用現地「櫸木」，木構架搭接處則使用藤料纏綁，透過自然素材使重建附屬家屋與周遭環境。

Istasipal家屋後裔王祈福見家屋重建完成直說很感動，家族日治時期被迫遷離後，家屋隨之荒廢，如今重建完成，每見家屋就會憶起兒時雖辛苦卻甜蜜的回憶，感謝文化局讓Istasipal家屋後代能回到這裡尋根。

針對Istasipal遺址重建後，未來是否提供導覽及維護，黃用斌表示，目前已沿線設置解說牌，供遊客認識布農族人山林資源的利用，未來將會爭取相關經費，聘請在地族人解說導覽及定期巡邏檢查。

此外，近期登山紮營亂象頻傳，黃用斌強調，石板屋是布農族人的遺構重建，裡面皆葬有族人祖先，呼籲民眾尊重文化禁忌，請山友切勿紮營在裡面。

(中時 )