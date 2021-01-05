花蓮縣卓溪鄉佳心舊部落是布農族祖居地，日治時期族人被迫遷離，舊社荒頹，花蓮縣文化局再現過去族人就地取材、刀耕火耨的山居生活，2017年偕同在地族人重建舊部落Istasipal石板家屋及周邊附屬石板屋、竹工寮、耕地遺構與手作步道等，去年底完工；Istasipal家屋後裔見記憶中的家屋如實呈現眼前感動落淚，期盼未來能成為後嗣尋根的一盞明燈。
花蓮縣文化局自2017年委辦文化部「再造歷史現場計畫」中的「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」，利用約6千萬元的經費，完成Istasipal遺址家屋修復計畫，以現地取材重建石板家屋及周邊附屬石板屋、竹工寮、步徑與生活遺構清整等，去年底完工。
佳心舊部落Istasipal遺址前今舉行落成典禮，因佳心舊部落須步行瓦拉米步道約4.5公里才能抵達，而文化部文化資產局長施國隆、玉山國家公園管理處副處長盧淑妃、花蓮縣長徐榛蔚等人不畏山路崎嶇難行，邁開大步、揮灑汗水前往，當每個人抵達Istasipal遺址時皆滿臉通紅，氣喘吁吁，Istasipal家屋後裔也清唱布農古謠歡迎客人到來。
文化局文化資產科長黃用斌表示，經Istasipal後裔同意後決定原址修復家屋與其他附屬家屋，因Istasipal石板家屋當時建築師利用進口木材作為屋架構材進行修復，而為重現布農族山林場域，附屬家屋架構材經林管處核准後採用現地「櫸木」，木構架搭接處則使用藤料纏綁，透過自然素材使重建附屬家屋與周遭環境。
Istasipal家屋後裔王祈福見家屋重建完成直說很感動，家族日治時期被迫遷離後，家屋隨之荒廢，如今重建完成，每見家屋就會憶起兒時雖辛苦卻甜蜜的回憶，感謝文化局讓Istasipal家屋後代能回到這裡尋根。
針對Istasipal遺址重建後，未來是否提供導覽及維護，黃用斌表示，目前已沿線設置解說牌，供遊客認識布農族人山林資源的利用，未來將會爭取相關經費，聘請在地族人解說導覽及定期巡邏檢查。
此外，近期登山紮營亂象頻傳，黃用斌強調，石板屋是布農族人的遺構重建，裡面皆葬有族人祖先，呼籲民眾尊重文化禁忌，請山友切勿紮營在裡面。
(中時 )
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