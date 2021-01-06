《生生世世》都要完結篇了 米可白才被親媽告知驚人身世

米可白主演的台視八點檔將於本週五（8日）播出完結篇，劇中飾演助產士的她，5日在臉書分享，媽媽直到昨天才問她：「妳知道妳是助產士接生的嗎？」她超無言地說：「我媽媽真的很幽默，《生生世世》都要結局了⋯才跟我分享這個故事。她說那時候羊水破了，還在房間整理床墊…之後就一個人騎腳踏車去助產所生。我媽媽真的好強啊！」這也讓她再度覺得自己跟「明珠」這角色很有緣。

米可白表示，因為以前醫學沒有那麼進步，產婦在生產過程歷經陣痛、剖腹，要承受的心理壓力跟身體的不舒服，每個媽媽都很辛苦、偉大。後來她得知原來媽媽當年是自己騎腳踏車去找助產士接生，生完才連絡米可白的舅舅來接她，米可白暖心表示：「當下覺得原來媽媽比我想得還要好強，我跟媽媽個性很像，都怕人家擔心，知道這件事之後又更愛媽媽，覺得更要好好照顧她。」

米可白日前也透露健檢時檢測自己的過敏原，發現除了常見的海鮮花枝和蚌類外，她超愛的水果、蔬菜例如蘿蔔、竹筍、櫻桃、芋頭、花椰菜、椰子、蜂蜜、薑、蒜等食材，都會造成她過敏，難怪以前碰了這些食物她就會皮膚癢、眼皮腫、開始咳嗽，有時還會頭暈目眩。自從了解這麼多食物會引發過敏後，現在她去餐廳吃飯也會特別小心，光是和服務人員溝通不能吃的食材，點個餐就花了10多分鐘，米可白笑說：「店員應該覺得我超難搞，因為我大概有30幾種的東西不能吃。」

而且，她也想辦法讓家裡冰箱不要出現這些食物，並將食物分送給朋友，希望能在這三個月強迫自己不要吃到過敏原。不過才剛開始執行，她就承認破功，她不好意思笑說：「我有偷吃櫻桃，真的太好吃了，昨天去超市忍不住又拿了一盒，這個我再慢慢戒掉。」

她主演的《生生世世》劇情進入最後倒數，收視口碑也雙爆紅，5日收視再度創下新紀錄，全體平均收視2.62，收視成績表現佳，鼓舞演員們士氣，方文琳也在粉專留言許願：「今晚破3，我就發出大家破壞形象的影片！」主要演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、阿龐及方大緯，6日晚上也出席映後直播與觀眾互動，並兌現收視慶功承諾，林雨宣也預告會被「懲罰」，並笑稱自己是「收視活祭品」。

昨瞬間收視最高有3.28，落在由方大緯飾演的陳建德，再度投身社會運動，不僅自己身陷危機，還拖累了身旁朋友，方大緯求助朋友父親私下治療遭拒，讓他重新思考一切意義。方大緯將帶著妻小遠赴美國開始新人生，方文琳在家門口含淚微笑揮別兒子，雖然沒開口說一句話，但臉上表情充滿不捨與欣慰，讓觀眾光是看預告就忍不住鼻酸。

(中時 )