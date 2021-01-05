曾獲金馬最佳男配角的香港男星袁富華，首度演出台劇《天橋上的魔術師》，劇中飾演高級訂製西服店的裁縫師，除了獻出裁縫好手藝，還為朱軒洋量身定制華麗西服、親自為他穿鞋。朱軒洋直呼皮皮挫：「我表面上一定要裝作很淡定啦！但是心裡還是很緊張，而且導演還要他幫我穿鞋子，那時候腳應該緊張到超冰的！」

袁富華劇中飾演來自香港的「唐先生」，在中華商場開設高級訂製西服店。詮釋裁縫師一角，讓他想起童年經驗，「讀書的時候我去跟裁縫，師傅在量身，我在寫尺碼。」在研究角色時，他也聯想到奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯的《霓裳魅影》，將孤僻又優雅的裁縫師，延伸出袁富華版本的「唐先生」。首度演出台劇並和導演楊雅喆合作，袁富華讚導演的作品很有共鳴，也希望藉著角色找回自己的成長回憶。

朱軒洋劇中堪稱「中華商場版的行走費洛蒙」，唱歌跳舞搭訕女學生樣樣來，十分海派吃得開，他為了「登大人」，到商場中的西服店想買西裝，袁富華盛情迎接地說，「長大啦！是男人都該有一套自己的西裝。」穿上訂製西裝的朱軒洋忍不住對鏡子裡的自己看得直發愣，袁富華接著說「好西裝就是要配一雙好鞋」，還親自為他穿上，讓朱軒洋華麗變身。

朱軒洋聊起跟前輩袁富華對戲，大讚對方是很厲害的演員，「一跟他講話，不用靠對戲的彩排想像，不知不覺就會把台詞講出來，就是一種魔力！」起初他被導演楊雅喆認為有點吊兒啷噹，但近劇組後最常跟導演聊表演形式，表現出來也讓楊雅喆相當驚艷。朱軒洋形容《天》劇「可以看到各式各樣的人，看這部戲就像照鏡子，搞不好我演的角色就是你身邊的人或者是你自己」。《天橋上的魔術師》2月20日開春首檔播出。

袁富華《天橋上的魔術師》幫朱軒洋穿鞋。（公視提供）

朱軒洋在《天橋上的魔術師》堪稱「中華商場版的行走費洛蒙」，唱歌跳舞搭訕女學生樣樣來，十分海派吃得開。（公視提供）

曾獲金馬獎最佳男配角的袁富華，首度演出台劇《天橋上的魔術師》。（公視提供）

(中時 )