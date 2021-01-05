讓低污染違章工廠就地合法的《工廠管理輔導法》去年3月通過，造成新工廠登記數大爆發！據經濟部統計，到去年11月止，新登記工廠家數達9925家，較前一年大增1.6倍。其中將近三分之二是尋求合法納管的特登工廠。

過去政府以「臨時工廠登記」納管低污染農地工廠，合法者少。《工輔法》修法後，改以「特定工廠登記」納管。凡2016年5月19日(含)前，已存在且符合低污染工廠，可在修法後2年內申請特登工廠，10年內完成第一階段改善，就可以拿到特登證。

經濟部統計，去年3月20日開放後，到11月為止，新登記工廠家數已達9925家，較2019同期大幅增加157.6％。其中特定工廠登記6399家，占新登記工廠64.5％最多，一般新登記工廠35.3％次之，補辦臨時工廠登記因期限至6月2日止，僅24家最少。

新登記工廠行業別，以「金屬製品業」有3609家最高，次為機械設備業1260家、塑膠製品業850家，與全體登記工廠的產業結構相符。縣市別觀察，新登記工廠以台中市2301家居首位，彰化縣1861家第2位，新北市1222家第3。

但是若扣除特定工廠，2020年前11月新登記家數則呈減少，新登工廠變成以新北市721家居冠，台中市675家轉為第二。

值得一說的是，去年工廠歇業家數不增反減。前11月歇業工廠為2529家，較2019年同期減少8.2％，與近幾年比較亦相對較少。經濟部表示，顯示台灣未因疫情而出現工廠歇業潮。

由於特定工廠需要更新或增加設備，經濟部表示，依照該部中部辦公室推估，新法施行後，10年內取得特定工廠登記家數將達4萬5000家，預期可累計創造1至2兆投資金額。

(中時 )