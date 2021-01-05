台新數位銀行Richart廣受年輕人喜愛，20～35歲用戶佔比超過70％，為協助年輕人提早投資理財，新上架元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金，分別連結元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)，提供低投資門檻，期協助年輕人創造人生第一桶金。

截至2020年9月底，台灣ETF資產規模逼近2兆元，投資人數高達158萬人，成為許多民眾熱愛的標的。台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，為讓年輕人更容易參與ETF行情並長期持有，Richart這次上架的2檔連結基金，連結的ETF分別投資台灣上市公司市值前50大藍籌股，及台灣50指數與臺灣中型100指數150檔成分股中，未來一年預測現金股利殖利率排名前30名股票，不只讓民眾減少研究各檔股票的時間成本，每檔最低只要500元即可申購，讓理財小白也能輕鬆加入投資行列。

包國儀說明，Richart為協助民眾提早佈局保險規劃，台新「e指Fun心保」網路投保平台代理中國人壽推出的線上利率變動型年金險，民眾每月最低花費1,000元，每天不到35元就能參加，並享有彈性的繳費選擇，每月最多4個不同日期扣款，最少累積6年，可選擇一次給付或分期給付年金。

舉例說明，大學剛畢業22歲的社會新鮮人，第一次保費繳入10,000元，後續保期內每月繳入3,000元，假設宣告利率2.11％維持不變的情況下，6年後28歲時可以一次領回約230,000元。

為鼓勵年輕人進行投資理財，使用Richart購買基金可獲手續費2折優惠，保險至2月28日前透過「e指Fun心保」專區投保中壽利變年金險，有機會得到新光三越禮券。

(工商 )