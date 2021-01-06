中共中央5日印發《中國共產黨統一戰線工作條例》，新增了第八章「新的社會階層人士統一戰線工作」，和第十章「海外統一戰線工作和僑務工作」，在對台統戰任務中，則增加表述了「發展壯大台灣愛國統一力量」、「不斷推進祖國和平統一進程」，舊版的「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」等文字，已被刪除。

新華社報導，中共中央5日印發《中國共產黨統一戰線工作條例》，全文共十四章、六十一條，相較2015年5月的「試行」版本，統戰部負責人表示，增加了第八章「新的社會階層人士統一戰線工作」，強調要堅持信任尊重、團結引導、組織起來、發揮作用的思路，發揮新的社會階層人士在建設中國特色社會主義事業中的重要作用；還增加了第十章「海外統一戰線工作和僑務工作」，強調要致力於維護和促進中國統一，實現中華民族偉大復興，增進中國人民與世界人民的友好合作交流，推動構建人類命運共同體。

涉台部分在第九章「港澳台統一戰線工作」的第35條，提到「對台統一戰線工作的主要任務是：貫徹執行黨中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興。」

對照2015年的試行版，新版多出了「不斷推進祖國和平統一進程」、「發展壯大台灣愛國統一力量」，且團結對象擴大到「海內外」的台灣民眾，不過或因應兩岸情勢變化，刪去了「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」字句。

第三十六條則指出，「支持民主黨派和無黨派人士，指導相關人民團體和社會團體，在港澳台統一戰線工作中發揮作用」。

此次新增的第十章「海外統一戰線工作和僑務工作」，還提到「遏制『台獨』等分裂勢力，維護國家核心利益；發揮促進中外友好的橋樑紐帶作用，營造良好國際環境」，以及「統籌國內僑務和國外僑務工作，著力涵養僑務資源，引導華僑、歸僑、僑眷致力於祖國現代化建設，維護和促進中國統一，實現中華民族偉大復興」。可看出增加並強化了海外的促統工作。

「統一戰線」被列為中共能取得成功的三大法寶之一。要旨為聯合次要敵人，打擊主要敵人，「利用矛盾，爭取多數，孤立少數，各個擊破」。

(旺報 )