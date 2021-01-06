寒流明天報到愈晚愈濕冷，氣象專家吳德榮表示，明寒流南下，北部、東半部及中部山區有局部雨且降雨時間長，北台灣從明晨的12度一直降到晚上7度，周五清晨北台灣更只有5度，都會區7度，高雄以北及花東最低溫皆在10度以下，周五及周六清晨是寒流最強的時候，氣象局資料顯示，桃新苗沿海空曠地區，從周四晚上到周六白天，體感溫度只有零下1度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今天受東北季風影響，北台灣氣溫略降、濕涼微冷；新竹以北、宜花有雨，明天(7日)寒流報到，北部、東半部及中部山區持續有雨；氣溫緩降，北台灣平地從明晨12度降至晚上7度、愈晚愈濕冷。

吳德榮說，周五(8日)清晨北台灣平地更將降至5度左右，都會區7度，高雄以北及花東最低溫都在10度以下。周五下午起至周六(9日)乾空氣南下、天氣變乾冷，周六(9日)清晨嘉義以北局部平地因輻射冷卻，最低溫降至5、6度，高雄以北及東部，最低氣溫也在10度以下。

山區降雪部分，以周四晚至周五上午機率最高，中部以北3000公尺以上及2000公尺左右的高山，甚至1000公尺的大屯、七星山都有降雪機率。

吳德榮說，周日(10日)寒流略減弱，白天氣溫回升、早晚冷。下周一、二 (11、12日)又有冷空氣南下、氣溫再降，可能是強烈冷氣團或寒流等級，且還是濕冷，3000公尺以上高山又有降雪機率，但實際天氣狀況還持續觀察。

新竹市北區周四晚到周六晨，體感溫度最低-1度，整個新竹市體感溫度體最低都落在0度、-1度左右。(氣象局)

桃園市觀音區體感溫度也出現-1度。(氣象局)

氣象局資料顯示，周四至周六受寒流影響，桃新苗沿海空曠地區，包括桃園市觀音區、新竹市北區體感溫度最低僅-1度，氣象局解釋，因空曠地區風強，加上水氣相對較少，體感溫度會較實際溫度更低。

(中時新聞網)