《朝鮮日報》日前報導「擺脫依賴中國的台灣、經濟成長世界第一」，被國民黨革實院長羅智強舉「去年台灣對大陸出口貿易依存度是史上新高」反擊；民進黨發言人顏若芳以「這證明中國需要台灣」解讀羅的說法，民進黨也PO出打羅的哏圖。資深媒體人韋安在臉書酸說，原來中共軍機來擾臺，是天天檢查「供應鏈」。

資深媒體人韋安在臉書發文說，羅智強被民進黨中央說成「羅導」，和韓國瑜的「韓導」一個等級。因為羅意外戳破「中國更需要臺灣」的秘密。中共軍機來擾臺，原來是天天檢查「供應鏈」，是不是生產如常和安全？

(中時 )