2月6日罷捷投票在即，從時代力量退黨的高雄巿議員黃捷6日提出5000字答辯書，聲稱因哭笑不得的理由，她必須寫下這份答辯書，除向鳳山鄉親報告，進議會700餘天的工作內容，還說2年多來自己沒有黨派奧援，能做的不多。

黃捷答辯書說，2年多來，面對2任市長更迭，以及在議會沒有黨派奧援，能做的不多，仍盡力完成所有工作。但托育環境、勞動條件、性別平權、交通平權，或是環境保護、警消權益、政府公開透明等，都親力親為。

她提到，選舉與罷免是每個人的權利，然而令人難以理解的是，基於完全悖離事實理由，就要將所有鳳山鄉親、甚至是整個高雄拖下水，勞師動眾、耗費社會資源，令人遺憾。對她的指控，子虛烏有，有些論述更啼笑皆非。

黃捷還引陳其邁競選高雄巿長的口號說，要讓高雄的「正義」與「溫暖」永續長存，還有很長的路要走。就任議員以來，兩年的成績只是開始，她會更千倍萬倍的努力，不讓改革的腳步停歇，替市民爭取權益永遠是第一順位。

(中時 )