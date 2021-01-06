2014年選秀會首輪第五順位好手艾克薩，這些年因為經過多次受傷之後，如今獲封「玻璃王」，本季好不容易在騎士找到大展身手的機會，沒想到昨天在客場打魔術的時候僅上場1分鐘就無端倒地受傷，今日傳出他是因為右小腿拉傷，必須休養1-2個月。

艾克薩當年風光加盟爵士，而且立刻獲得球團重用，可惜2015年夏天代表澳洲打國家隊時左膝十字韌帶受傷，缺席了2015-16整個賽季，好不容易在2016-17賽季歸隊，爵士也沒有放棄他，讓他打了26場先發，然而2017-18賽季傷病又找上他，只打了14場比賽就整季報銷，即便2018-19賽季也僅打了42場比賽，又因為右膝髕韌帶撕裂，再度報銷，2019-20賽季打了11場比賽就被爵士交易至騎士。

從曾經備受期待的新星到如今的「玻璃王」，艾克薩心中無比感概，本季在騎士重新獲得重用，6場比賽3場先發，可惜表現並不理想，尤其是昨日上場不到1分鐘就在持球尋找出手機會的時候突然摀著右腿倒地，原本以為只是單純的腳踝扭傷，但實際上是較為嚴重的右小腿拉傷，這個傷讓他得休息1-2個月，玻璃身、玻璃心，艾克薩還有機會重新站起來嗎？

(中時 )