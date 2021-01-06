寶島科(5312)迎接40周年創新求變拚轉型，多年來持續推動數位轉型，在此波疫情下提供給消費者最安心的消費體驗，除完善的線上AR試戴及配送服務外，藉由線上預約門市配鏡確保到店時低人群聚集，更提供多樣化的行動支付讓消費者付款零接觸，做好對疫情完全準備，公司預計將再創銷售佳績。

寶島科總經理蔡宜珊說，為持續創新品牌形象、驅動數位轉型，寶島眼鏡致力於導入智慧科技，更透過獨家聯名、個人化訂製及開發AR試戴服務等，在消費者心中樹立全新定位；在此波疫情下，因著長年推動數位轉型，部份門市不僅未受影響、業績反而逆勢成長，今年寶島眼鏡更將宣傳重心轉移至網路，邀請創作才女鄧福如擔綱此次雙品牌聯名代言人，並替廣告量身打造主題曲-「一首聽了會點頭的歌」，期望藉由輕快可愛又洗腦的旋律搭配簡單好記的歌詞，幫助消費者對產品留下深刻印象，即便無法出國仍能感受到來自京都的文藝氣息。

寶島科旗下寶島眼鏡近年來不斷與各大知名品牌聯名合作，2020年更首次與京都知名文創品牌SOU．SOU合作，首創將平面紋樣以精細工藝製作手法呈現於鏡架上，創下推出一個月內就有多款完銷的紀錄。今年再次受邀與SOUSOU合作，由SOU．SOU嚴選15種紋樣打造上百款聯名鏡框，配合已經完善的線上AR試戴及配送服務。

(時報資訊)