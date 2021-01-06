萊豬開放進口，民進黨政府稱可換得「更緊密經貿關係」，結果美國商務部卻對台灣輪胎相關產品課徵高額的反傾銷稅，恐衝擊台輪胎廠，「宅神」朱學恒狠酸蔡政府做出開放萊豬的承諾是「面子送到別人身上」，這件事情明明可以和美國談外交交換，但卻挑了一個爛時間去做。

【政新鮮】萊豬換來輪胎重稅？宅神諷蔡政府面子賣錯人

朱學恒表示，任何東西都有它的價值，如果今天做一件事情，能夠換到好的價值，那他認同，並提到先前台灣的萊豬禁令被美國視為不公平的貿易壁壘，是美國貿易代表署（USTR）多年來關切的議題，雖說知道蔡政府有來自美方的壓力，但為什麼要急著在8月宣布開放，而不等到美國大選結束後，確認下屆政府是誰再賣這個面子。

美國總統當選人拜登日前提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表。（美聯社）

朱學恒也指出，拜登與川普政府準備展開正式交接程序，美國貿易代表署也將換位改組，日前拜登已提名台裔美籍的戴琪（Katherine Tai）出任，但不要天真地以為她是台裔就一定親台，先前她曾公開表示自己是美國人，所以民進黨政府在她上任之前的19天開放萊豬進口，她只會覺得這項政策是台灣要獻給川普政權的，並非新一屆的拜登政府，更直言，「現在台灣就送給美國開放萊豬這樣的大禮，那難道之後面對拜登政府要引進基改大豆、基改食品嗎？」。

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(中時新聞網)