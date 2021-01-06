連鎖餐飲集團乾杯(1269)今年將全力衝刺牛肉核心事業、加速展店腳步。集團宣布自3月起推出全新徵才計畫，祭出時薪上看240元、較基準高出50％，並同步推出高時薪、無時數設限的「乾杯之星培訓計畫」，預計釋出百名職缺，期待培養更多優秀人才。

乾杯集團2018年調整營運策略，聚焦以和牛為主的牛肉核心事業發展，歷經3年的品牌調整、門市據點汰弱留強後，已於去年底完成「牛肉企業」體質轉型，台灣事業群今年將積極重啟展店計畫，預計加速新展5～10家店，並展開徵才活動，預計釋出百位職缺。

乾杯人力資源部經理高婷莉表示，許多年輕人自大學時期便在集團旗下各店鋪打工，社內已有許多年輕員工已晉升現場領班、甚至店長等職位。近年觀察也發現，不少人除了正職工作以外，期望透過高時薪的兼職打工，能在短時間內賺取額外收入。

看準年輕人市場，乾杯宣布推出全新徵才計畫，目標招募領班階級以下的時薪員工，將依不同品牌以基本時薪計算，通過站區考核即可加薪、時薪最高上看240元，較法定基準160元高出50％。同時，更首度開放時薪員工領取業務獎金資格，每月最高可領5千元。

乾杯表示，未來將從集團時薪員工中培養領班、副店長、店長職務的月薪員工，意即大學時期便在集團品牌打工的學生，若通過各站區考核，畢業後可直接轉為領班以上的月薪員工，將依個人能力安排合適職位及敘薪，期望提供年輕人更多保障。

同時，乾杯亦針對計時員工推出「乾杯之星培訓計畫」，參加培訓的在職或新進同仁，在半年期間需在第1、3、6個月各通過1個站區考核，通過者可享有前半年時薪200元，第7個月起持續享有調薪福利，未通過者則依實際通過考核的站區進行核薪。

乾杯預期，「乾杯之星培訓計畫」可激發計時員工的積極度，憑藉自身努力尋求立即獲得高時薪報酬契機。此次招募合計將釋出百名職缺，集團將於21日舉辦聯合招募說明會，面試者錄取後最快一周即可報到。

(時報資訊)