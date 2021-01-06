華新科12月營收月減5.2％ 全年營收年度第三高 15:292021/01/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布12月營收，達33.05億元，月減5.2％，累計2021年第四季營收達100.7億元，季減0.22％、年增50％。 華新科表示，12月合併營收33.1億，較11月減5.2％，與去年12月比增53.6％，累計較去年增18.7％，主要因耶誕假期及年終盤點及宅經濟需求、5G及電動車成長。 累計華新科2020年營收達355.43億元，年增18.7％，為歷年營收第三高紀錄。 上銀2020年12月合併營收創近17個月新高 《食品股》鮮活2020年合併營收34.8億元 歷史次高 (工商 ) #華新科 #月營收 #第三高 #年營收 #比增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葡萄王12月營收創新高 16:102021/01/06 財經 全訊去年營收7.06億元 創歷年新高 12:392021/01/06 財經 中菲行12月營收年增42.5％ 飆去年次高 12:392021/01/06 財經 健椿2020年12月營收1.21億元 創單月新高 11:112021/01/06 財經 華通2020營收破600億新高 04:102021/01/06 證券．權證 《航運股》空運嘯風 中菲行上月營收登次高 11:082021/01/06 財經 《半導體》威剛去年營收增25.56％ 拉高庫存迎今年大多頭 15:232021/01/06 財經 穩懋去年12月營收攀峰 全年營收破250億 15:392021/01/06 財經 亞德客-KY去年營收創歷史新高 今日股價大漲 11:112021/01/06 財經 宏捷科去年營收大增6成 04:102021/01/06 證券．權證 亞德客去年營收191億 創新高 04:102021/01/06 證券．權證 財經熱門新聞 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 缺櫃目前無解 陽明老總認了 - 財經焦點 - 中國時報 澳洲求和陸善意回應？今年度羊毛進口量配額上調5％ - 財經 「最美副董」鬥輸吳家公主 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 遭歐美拖累 陸經濟強復甦沒用 世銀：失去10年來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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