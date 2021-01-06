華新科（2492）公布12月營收，達33.05億元，月減5.2％，累計2021年第四季營收達100.7億元，季減0.22％、年增50％。

華新科表示，12月合併營收33.1億，較11月減5.2％，與去年12月比增53.6％，累計較去年增18.7％，主要因耶誕假期及年終盤點及宅經濟需求、5G及電動車成長。

累計華新科2020年營收達355.43億元，年增18.7％，為歷年營收第三高紀錄。

(工商 )