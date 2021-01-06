最近萊豬進口等風波，民進黨中常委的台北市議員許淑華轉述，因為網路出現不同的聲音，今中常會中大家建議總統應下鄉走走；據轉述，總統表示，農曆年前會提前開始安排。

此外，許淑華轉述，中常委立委李昆澤會中覺得行政院長蘇貞昌也很辛苦，一直被攻擊。也有常委附和，大家都應該要去承擔，不是讓蘇貞昌一個人承擔。

周江杰說，會中常委跟主席建議，總統上一屆到下一屆推動許多政策，包括長照裡的日照中心、住宿型等，近期還有幼教、校園午餐大家都不要吃到萊豬等，建議主席可以下鄉談一些「幸福、溫暖、有感」的政策，且要廣為宣傳，並聽取民眾的意見。

許淑華轉述，對於萊豬進口一事，輿情電話反映其實是還好，但是網路的部分好像有一些不同的聲音，但其實連代理進口商都沒有要進口，哪來的萊豬？

她說，因此有些委員有提到，會中立委莊瑞雄、桃園市長鄭文燦，還有中常委黃承國也陸續反映，網路上的這些攻防，有很多是負面的一些假新聞，如果沒有處理，就會變成是一種聲量，那這個聲量可能就會做一些誤導。

她說，中常委還說，針對這些假訊息，或是一些攻擊性比較強烈的，不是事實的部分還是做適度說明。

周江杰轉述，至於總統下鄉行程，總統有空擋的時間允許，黨部會在行程中，做安排。黨主席說，農曆年都會安排下鄉或安排包紅包行程，這次農曆年前就提前開始安排。

(中時 )