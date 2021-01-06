已故影視大亨楊登魁在加拿大發展期間，與吳美政生下1名女兒，沒有中華民國籍的楊女為了在台居留，聲請確認與楊登魁的親子關係，因同父異母的其他子女均無意見，台北地院日前裁定許可。影視圈盛傳吳美政是楊登魁的帳房兼密友，2人的親密關係也因這件官司得到證實。

楊女聲請主張，她1998年5月1日在加拿大出生，母親吳美政與楊登魁無婚姻關係，有同居事實，楊登魁生前曾撫育過她，她已取得楊登魁婚生子女的身分，但因戶籍、移民相關法令限制，目前無法來台申請定居、辦理初設戶籍登記，僅能持外僑居留證在台居留，為辦理戶籍登記正確性，遂聲請確認與楊登魁的親子關係。

楊女提出出生證明影本、外僑居留證、吳美政戶籍謄本、楊登魁除戶籍謄本及生前護照影片、共同生活出遊照片、楊登魁繼承系統表、遺產稅申報書等文件為證，且同父異母的手足均不爭執，雙方是合意提出本件聲請，法官因此裁定許可。

(中時 )